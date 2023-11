Afición de Rayo Vallecano desplegó mensaje contra violencia de género: "No más asesinadas"

El Rayo Vallecano no se pudo quedar con la victoria ante el Barcelona en la Jornada 14 de la Temporada 2023-24 de LaLiga y tuvo que conformarse con el empate en el Estadio de Vallecas. Sin embargo, su afición se llevó los reflectores al manifestarse en contra de la violencia machista.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada año el 25 de noviembre, los aficionados rayistas desplegaron varias pancartas para exigir un alto a los feminicidios, además de generar conciencia.

"No más asesinadas. No a la violencia machista", fue el mensaje de la hinchada local, que no es la primera ocasión que tienen una postura frente a problemáticas sociales o cuestiones políticas.

"No más asesinadas. No a la violencia machista" En el #DiaContralaViolenciadeGenero la hinchada del Rayo Vallecano desplegó hoy una pancarta contra la violencia de género, en el marco del partido que se jugaba contra el Barcelona. pic.twitter.com/BDmUlLhzGW — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) November 25, 2023

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se eligió este día en memoria y para honrar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas de República Dominicana asesinadas en 1960 por orden del gobernante Rafael Trujillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOS DETENIDOS POR PRESUNTOS CÁNTICOS MISÓGINOS EN EL PARTIDO DE BIRMINGHAM CITY