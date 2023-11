¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Ferrán Torres fue claro y dijo quien es el mejor de la historia

Ferrán Torres, jugador del Barcelona, no dudó y dejó en claro quien es para él, mejor jugador entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En el podcast "The Wild Project", el mediocampista ofensivo español señaló que a pesar de jugar en el Barça, no tiene dudas en halagar a CR7 y referirse a él como un ídolo.

En la plática con Jordi Wild, Ferrán fue cuestionado sobre a quien considera el mejor jugador de los tiempos. Entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el actual futbolista del Barcelona señaló para él, el Campeón del Mundo con Argentina es el mejor jugador de la historia.

"Yo creo que Leo. Lo que ha hecho Leo, no se lo he visto a nadie. No he visto ni a Maradona ni a Pelé, incluso Ronaldinho me pilló muy joven, pero Messi, estar hasta 20 años ahí, cada año metiendo 50 goles y 50 asistencias en una locura", expresó.

Sin embargo, Torres afrimó que aunque considera que Leo es el mejor de la historia, Cristiano Ronaldo también tiene mucho mérito e incluso dijo que es un ejemplo a seguir por su trabajo día a día.

"Pero también te tengo que decir que para mí, Cristiano es un espejo, un ídolo, porque competirle al mejor jugador de la historia, eso tiene un mérito increíble. Competirle y quitarle Balones de Oro", comentó.

Por último, Ferrán comentó que lo que ha hecho Messi en el futbol es imposible de igualar, por lo que su admiración a Cristiano crece aún más, pues no es fácil competir mano a mano con el argentino.

"Yo a Messi... he visto muchos videos de Messi, pero digo, es imposible hacer lo que ha hecho él. En cambio Cristiano, es a base de trabajo, constancia, creérselo, de creerse mejor que Leo y entonces eso es más humano, más alcanzable", sentenció.

