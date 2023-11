¿Penalti a Raphinha? La jugada polémica al Barcelona que hizo estallar a Xavi

Barcelona volvió a sufrir en LaLiga, esta vez en su visita al Rayo Vallecano, donde apenas pudo rescatar el empate con polémica arbitral incluida, lo que hizo estallar a Xavi por un supuesto penalti no pitado a Raphinha.

PENALTI A RAPHINHA NO SEÑALADO‼️pic.twitter.com/L540lui2EV — Zona Blaugrana (@ZB_Media_01) November 25, 2023

Cerca del final del partido cayó un centro al corazón del área donde el lateral Alfonso ‘Pacha’ Espino, en su intento por despejar, golpeó la pierna de Raphinha; sin embargo, el silbante dejó correr las acciones ante las protestas de los blaugranas.

"Es penalti claro a Raphinha, me lo dice todo el mundo, he visto la imagen, es penalti claro. Nos está saliendo cruz en las decisiones polémicas. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos empatado en la segunda”, expresó el técnico culé en conferencia.

Con el empate en Vallecas, Barcelona llegó a 31 puntos que lo sitúan en el tercer puesto de LaLiga, aunque podría caer un lugar en caso de que el Atlético de Madrid se imponga en casa al Mallorca de Javier Aguirre.

