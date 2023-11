"Es un problema de calendario", el mensaje de Xavi sobre la lesión de Gavi

Barcelona perdió a uno de sus pilares para lo que resta de temporada con la lesión de Gavi, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que Xavi, además del infortunio, también culpó al calendario de la sobreexplotación que viven los jugadores, no así a la gestión de Luis de la Fuente, técnico de la selección española.

"No hay polémica ni ningún problema con la selección. Es un problema de calendario y de exceso de partidos. Con 19 años, Gavi ha jugado mucho, romperte el cruzado también es cuestión de infortunio", expresó el técnico blaugrana previo a la visita al Rayo Vallecano.

"Por desgracia la baja de Gavi es muy importante para nosotros. Es insustituible por el corazón, las ganas, la pasión, el coraje que pone. He visto a muy pocos, casi ninguno, con el carácter ganador que tiene Gavi", agregó Xavi.

Por último, Xavi aconsejó a Gavi, pues en 2005, el entonces centrocampista también sufrió la rotura de ligamentos en la rodilla.

"He hablado con él. Tuve la experiencia personal y creo que me hizo mejor futbolista, más maduro. A partir de ahí entendí que tenía que ser más profesional, si cabe. Cuidarme y hacer prevención. Siempre es difícil la recuperación de la rodilla, es importantísimo no saltarse ninguna sesión de recuperación", sentenció.

