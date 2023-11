¡Se resistió a los millones! Javier Aguirre rechazó a la selección de Arabia

Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca, reveló que fue buscado para dirigir a la selección de Arabia Saudí en 2011; sin embargo, se resistió a la oferta millonaria que le ofrecieron.

"¿Se acuerdan cuando (Frank) Rijkaard fue a la selección de Arabia Saudita? Pues me la ofrecieron a mí primero, me senté con los árabes en Madrid, tres, cuatro reuniones, entre más les decías que no, más dinero te ponían”, contó el ‘Vasco’ en entrevista para El Larguero.

Cuestionado sobre si algún día partiría con rumbo al futbol de Arabia Saudí, Aguirre afirmó, entre risas, que “no me voy allí por nada, si voy voy de comentarista que se lo pasan muy bien”.

El ‘Vasco’ enfrenta su tercera temporada al frente del Mallorca y este fin de semana tiene un duelo clave frente al Atlético de Madrid, en el que está obligado a obtener un buen resultado, pues sólo ha ganado un compromiso de 12 disputados en LaLiga y está ubicado en el puesto 17 del torneo.

