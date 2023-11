Rodrygo respondió a insultos racistas tras juego ante Argentina: "No pararemos"

Brasil y Argentina se enfrentaron en la pasada Fecha FIFA en la sexta jornada de las eliminatorias Conmebol, y el encuentro quedó marcado por la trifulca en la tribuna entre policías brasileños y seguidores de la Albiceleste. Sin embargo, los roces no fueron exclusivos en las gradas y también hubo confrontaciones en cancha.

Rodrygo fue uno de los futbolistas de la Verdeamarela que se hizo de palabras, jalones y empujones con los jugadores argentinos, en específico Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Y aunque en el campo del Estadio Maracaná la situación no escaló, sí provocó que el brasileño se pusiera en el ojo de los ataques racistas.

Dos días después de la confrontación con los actuales campeones del mundo, el jugador de Real Madrid envió un mensaje por medio de redes sociales, en el cual denunció los ataques de los cuales fue víctima. "Los racistas siempre están activos. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías".

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver! Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos piensan que es suyo, los racistas actúan con todo este comportamiento criminal", escribió Rodrygo, para cerrar con un "¡Pero es su mala suerte, no pararemos!",en referencia a la lucha para erradicar el racismo.

No es la primera vez que el atacante brasileño denuncia los comportamientos racistas, pues en LaLiga en España siempre se ha expresado cuando él o sus compañeros, como ha sido el caso de Vinicius Jr., reciben insultos por parte de la afición rival del Real Madrid.

