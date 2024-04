Día Internacional del Beso, 13 de abril: ¿Por qué se celebra?

El Día Internacional del Beso se celebra para promover el amor, la intimidad y la conexión emocional a través del acto de besarse. Es una oportunidad para recordar la importancia de expresar afecto y cariño a través de los besos, y para concienciar sobre los beneficios para la salud mental y emocional que puede tener esta muestra de amor.

¿Por qué se celebra el 13 de abril el Día Internacional del Beso?

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril en honor al beso más largo de la historia, que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El récord fue establecido por una pareja tailandesa, quienes también habían roto el récord el año anterior con un beso de 46 horas. El concurso se realizaba en Tailandia y era organizado por Ripley’s Believe It or Not! en la ciudad de Pattaya, pero ha sido discontinuado debido a los riesgos que presenta. Sin embargo, la celebración se ha trasladado al Día Internacional del Beso.

¿Cuáles son los beneficios de besar?

El beso tiene varios beneficios para la salud y el bienestar. Besar puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que libera endorfinas y oxitocina, hormonas que generan sensaciones de felicidad y calma. Además, besar fortalece el sistema inmunológico al intercambiar bacterias que pueden ayudar a desarrollar defensas contra enfermedades. También se ha demostrado que besar mejora la salud cardiovascular al aumentar el ritmo cardíaco y mejorar la circulación sanguínea. Además, el beso puede fortalecer los lazos emocionales y la intimidad en las relaciones de pareja.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Beso?

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año. Es una oportunidad para celebrar el amor y la intimidad a través de los besos. Se pueden organizar diferentes actividades para conmemorar este día, como besarse con la pareja, enviar besos virtuales a amigos y seres queridos, o incluso participar en eventos públicos donde se promueva el beso como una expresión de amor y afecto. Es importante recordar que el consentimiento es fundamental en cualquier muestra de afecto físico, por lo que es necesario respetar los límites y deseos de cada persona.

