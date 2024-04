Shakira usa show de Bizarrap en Coachella para anunciar gira internacional

El primer día del festival Coachella trajo consigo un sinfín de sorpresas, entre las que destaca la colaboración de Shakira dentro del show del argentino Bizarrap.

La colombiana salió de una plataforma que la elevó por arriba del productor mientras en el fondo sonaba el nuevo tema que hicieron juntos: ‘La Fuerte’.

Shakira anuncia gira mundial

Después de terminar la canción, la cantante de pop le dijo a su compañero que por fin saldría de gira, después de todo el escándalo que se armó con lo de su divorcio con Gerard Piqué.

“No saben lo que gusta verlos, gracias. Gracias Bizarrap por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi amigo lindo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo, Biza, me voy de gira por fin”, detalló con una alegría que no podía contener.

Shakira explicó que empezará en noviembre la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en California, estado donde se realiza el festival de Coachella. Y ya con los ánimos encendidos remató con la canción ‘Music Sessions #53’.

