Investigarán a policías del Metro que bajaron a usuario que traía a su perrito enfermo VIDEO

Un video en las redes sociales muestra el momento en que policías del Sistema de Transporte Colectivo Metro bajan a una persona a la fuerza que trae a su perrito enfermo que llevaría al veterinario.

En las imágenes se explica que el joven no quería abandonar el vagón debido a que su mascota necesitaba atención médica, pero no se detalla de qué estaba malo.

Policías bajan a joven con su lomito enfermo

Ante la negativa del chavo con su perro, los elementos de seguridad empezaron a jalarlo para sacarlo porque el animal no portaba protección alguna y corría el peligro de morder a las personas.

Entre varios policías cargan al hombre hasta botarlo del vagón, mientras el perrito ladraba porque también lo estaban lastimado.

Enoja acción de la policía

Entre los gritos de los usuarios le piden a los policías que lo dejen pues el animal no estaba portándose mal, pero eso parece que no les importó, lo que ocasionó que el hecho causará indignación por no tener un poco de empatía por la enfermedad del lomito.

El escándalo que se armó hizo reaccionar a las autoridades del Metro, quienes dijeron que sacaron al perro por seguridad de los demás y que investigarán a los policías para ver si cometieron alguna falta.

“A solicitud de usuarios se retiró a una persona que llevaba a un canino sin contar con las medidas de seguridad para su traslado, respetando en todo momento sus derechos. Por seguridad de las personas usuarias, así como de las mascotas, únicamente se permite el ingreso al Metro en transportadora. Asimismo se realizará una investigación para determinar si los oficiales incurrieron en alguna falta”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOSÉ MURILLO KARAM ENFRENTARÁ DESDE SU RESIDENCIA EL PROCESO POR EL CASO AYOTZINAPA