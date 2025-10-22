Directora del Louvre admite fallas de seguridad tras robo de joyas y ofrece su renuncia

La directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars, no aguantó la presión: reconoció fallas “terribles” en la seguridad exterior del recinto más visitado del mundo y ofreció su renuncia tras el robo de ocho piezas de las joyas de la corona francesa, que desaparecieron a plena luz del día del pasado domingo.

Aunque las alarmas funcionaron, las cámaras no. “El parque (de cámaras exteriores) es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo Des Cars durante una comparecencia ante el Senado francés. El área afectada, la galería de Apolo, solo tenía una cámara, y apuntaba al lado opuesto del robo.

Y es que lo que parece una escena sacada de Misión Imposible, fue real: los ladrones usaron un montacargas para acceder a un balcón del museo, rompieron una ventana con una sierra radial, entraron, robaron y se esfumaron... todo en apenas ocho minutos.

Los ladrones usaron un montacargas para entrar al museo / Redes Sociales

El Louvre, en crisis

El museo había cerrado desde el domingo, pero reabrió el miércoles entre largas filas bajo su famosa pirámide de vidrio. La herida cultural es tan profunda que autoridades ya comparan el robo con el incendio de Notre Dame.

“Hoy estamos experimentando un terrible fracaso en el Louvre, en el que asumo mi parte de responsabilidad”, expresó Des Cars, quien presentó su renuncia, pero fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Además de pedir una comisaría de policía dentro del museo, la directora propuso reforzar la seguridad en las inmediaciones y reconoció que las “debilidades” del sistema permitieron que el crimen sucediera sin obstáculos.

La directora reconoció que el sistema de vigilancia en obsoleto / Redes Sociales

El robo y la investigación

La policía francesa busca a cuatro individuos involucrados en el asalto. El presidente Emmanuel Macron ordenó “acelerar” el refuerzo de seguridad del museo, que el año pasado recibió a nueve millones de visitantes, el 80% extranjeros.

Aunque hasta ahora nadie ha sido detenido, las críticas apuntan directamente a la falta de inversión en tecnología y vigilancia en uno de los recintos culturales más importantes del mundo.

Esta es la corona que no lograron llevarse los ladrones / Redes Sociales

¿Quién es Laurence des Cars?

La directora del Louvre tiene 59 años y es la primera mujer en ocupar ese cargo en los 228 años de historia del museo. Historiadora del arte egresada de la Sorbona y del Instituto Nacional del Patrimonio, ha dirigido instituciones clave como el Museo de Orsay y la Orangerie.

“Es una inmensa herida que nos han infligido”, reconoció con pesar, mientras la opinión pública francesa exige responsabilidades y resultados. Mientras, el senado rechazó su renuncia para que siga con las investigaciones y cuidado del museo.

Laurence des Cars ofreció su renuncia pero no fue aceptada / Redes Sociales