¡El transporte público en Edomex se pinta de colores! Así será la nueva imagen

Todo el transporte público del Estado de México se va a ver más bonito. Desde vagonetas y microbuses hasta taxis y bicicletas tendrán que uniformarse bajo una misma identidad gráfica gracias a la nueva norma técnica del Sistema de Movilidad Mexiquense, (Movimex), publicada ya en la Gaceta del Gobierno desde el pasado 21 de octubre.

El acuerdo lo firmó el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, y básicamente obliga a todos los concesionarios y permisionarios a darle una manita de gato a sus unidades: franjas verdes, logotipo oficial, pictogramas por tipo de servicio, número de ruta bien clarito y hasta pintura ecológica. Y claro, si no lo hacen, habrá sanciones.

Los colores llegarán a variar dependiendo la zona del Edomex / Redes Sociales

¿Y cómo se va a ver?

El diseño base incluye carrocerías blancas con detalles en verde, gris o plateado. La idea es que todo se vea más limpio, moderno y reconocible. La tipografía oficial será Gotham Black (o sea, ya no se vale el “Times New Roman del volante”).

Cada unidad debe llevar bien visibles:

Logotipo de Movimex

Números económicos

Placas

Escudo del Estado de México

Letreros de quejas: 800 999 0025 y WhatsApp 722 228 0498

Y pa’ que no digas que todo es genérico, cada región tendrá su color en específico, del azul prusia en Atlacomulco, hasta el verde oscuro en Tejupilco. La cromática irá en franjas laterales, líneas punteadas y vinilos de alta duración.

Los cambios son de pies a cabeza, desde el logo hasta la tipografía / Redes Sociales

¿También habrá nuevos uniformes? ¡Sí, señor!

Los operadores, checadores y supervisores también entran en esta renovación. Llevarán uniformes que indiquen de qué sistema son: playeras, camisas, chamarras y chalecos.

Además, todo se aplicará de forma gradual, pero con fecha límite: 31 de diciembre de 2025. Así que si para 2026 sigues viendo combis multicolor con Hello Kitty en el parabrisas, ¡denúncialo!

Autobuses, Mexibús, Mexicable, taxis y tren eléctrico cambian de color / Redes Sociales

¿Y esto pa’ qué?

Según el gobierno estatal, esto no es solo estético: busca mejorar la percepción de seguridad, facilitar la identificación regional y lograr una imagen unificada y despolitizada del transporte. Además, dicen que se basaron en encuestas y talleres ciudadanos para decidir estos cambios.

La idea es dar una imagen más limpia y ordenada en el Edomex / Redes Sociales