¿Quién es Isra Punk, el novio de La Bea en La Granja VIP?

En medio de pruebas rudas, cámaras que no se apagan y confesiones inesperadas, La Granja VIP 2025 nos ha dejado una de las historias más entrañables del reality: el amor de 'La Bea' por su pareja de 15 años, Isra Punk. Pero, ¿quién es este personaje que hizo llorar a la comediante frente a todo México?

Israel, mejor conocido como Isra Punk, no solo es el novio de Tania González; es su compañero de vida, su cómplice en el stand up y el amor que la ha sostenido cuando todo se cae. Originario de Chalco, Estado de México, este creador de contenido ha llevado su carrera entre las risas, las guitarras y la psicología.

La pareja se dedica a la comedia, en especial al stand up / IG: @labeastandup

¿Quién es Isra Punk?

Isra Punk viene de una familia de músicos: su abuelo tenía un trío y su tatarabuelo tocaba el banjo en películas mudas. De ahí que domine teclado, acordeón, bajo, guitarra y percusiones. Pero no solo es músico: tiene una licenciatura en Psicología y su tesis universitaria fue sobre los Open Mics, los mismos escenarios que lo impulsaron al mundo del stand up.

En Instagram (@israpunk) tiene más de 93 mil seguidores. Ahí se define como amante de las “risas, patinetas, música y psicología”, y no es raro verlo en sketches junto a su pareja. Su apodo viene de sus ideales, pues se rehúsa a seguir el molde capitalista: es un punk emocional y creativo.

Los novios se conocieron desde que iban en la escuela y no se han separado / IG: @labeastandup

La historia de amor detrás del reality

Durante una dinámica en La Granja VIP, 'La Bea' se quebró al hablar de Isra. La relación comenzó cuando eran estudiantes y, 15 años después, sigue más fuerte que nunca. “Es una persona que amo infinitamente... que me ha apoyado en todo, que me ha levantado en los momentos más difíciles, que me ha acompañado y que me encanta que de la nada me componga canciones”, confesó entre lágrimas.

Tania lo define como su “pilar fundamental” y recordó que ambos “empezaron desde super abajo”. No todo son risas en su historia, también hay lucha, ternura y una conexión que trasciende el escenario.

La Bea asegura que Isra es la persona que la hace feliz / IG: @labeastandup

Se nos casa la Bea

La cereza en el pastel de esta historia de amor es que 'La Bea' anunció que se casará con Isra Punk en 2026. Después de quince años de relación, la pareja planea una boda íntima con amigos y familia. La revelación causó revuelo en redes, donde cientos de fans celebraron que el amor también florece entre gallinas, sembradíos y cámaras 24/7.

Los comediantes están planeando un boda sencilla e íntima / IG: @labeastandup