WhatsApp limitará los mensajes por mes: Así es la nueva medida de Meta

WhatsApp implementará un nuevo límite mensual de mensajes enviados a contactos desconocidos, como parte de una actualización enfocada en reducir el spam y mejorar la seguridad de los usuarios. La medida comenzará en fase de prueba en distintos países antes de su implementación global, y aunque aún no se ha definido la cantidad exacta de mensajes permitidos, la plataforma confirmó que todos los envíos a contactos no guardados serán contabilizados.

De acuerdo con la información oficial, “todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos se descontarán de este nuevo límite”, una regla que también aplicará para los usuarios que utilicen la aplicación con fines comerciales o de difusión masiva.

La medida comenzará en fase de prueba en distintos países. / Pixabay

Objetivo: reducir el spam y los mensajes no deseados

La decisión de WhatsApp forma parte de un esfuerzo global de Meta, empresa matriz de la aplicación, para frenar el uso indebido de la plataforma y evitar la saturación de mensajes promocionales o fraudulentos.

La compañía explicó que el sistema distinguirá entre mensajes respondidos y no respondidos: aquellos que reciban respuesta no afectarán el límite, mientras que los mensajes enviados sin contestación serán los que se contabilicen.

Con esta medida, WhatsApp busca equilibrar la comunicación entre usuarios comunes y cuentas que utilizan la app con fines comerciales, priorizando la experiencia de quienes usan la plataforma de manera personal.

Para quienes utilizan la aplicación únicamente con amigos o familiares, el límite no representará un cambio significativo. / Pixabay

¿A quién afectará esta nueva restricción?

El cambio impactará principalmente a los usuarios que envían mensajes frecuentes a contactos que no los tienen guardados, como pequeñas empresas, servicios de atención o personas que difunden información por medio de listas.

Para quienes utilizan la aplicación únicamente con amigos o familiares, el límite no representará un cambio significativo, ya que la mayoría de sus conversaciones ocurren entre contactos guardados.

Asimismo, WhatsApp aclaró que esta fase es solo una prueba piloto, por lo que el número exacto de mensajes y la fecha de lanzamiento global podrían modificarse según los resultados que obtenga en los países seleccionados.

Meta aseguró que seguirá monitoreando los resultados de la prueba para definir si la restricción se aplicará de manera definitiva. / Pixabay

Recomendaciones para los usuarios

Evita enviar mensajes masivos a desconocidos o grupos que no te hayan agregado a su lista de contactos.

Si usas WhatsApp para trabajo o promoción, considera crear un canal oficial o una cuenta comercial verificada.

o una verificada. Mantén actualizada la app para conocer los límites y funciones nuevas cuando se apliquen en México.

Utiliza los grupos y listas de difusión de forma responsable para evitar sanciones o bloqueos temporales.

Esta medida se suma a las recientes funciones de seguridad y control de privacidad que WhatsApp ha incorporado, como la opción de verificar cuentas, silenciar llamadas de desconocidos y reportar mensajes sospechosos con un solo clic.

Meta aseguró que seguirá monitoreando los resultados de la prueba para definir si la restricción se aplicará de manera definitiva en todos los países a partir de 2026.

Esta medida se suma a las recientes funciones de seguridad y control de privacidad que WhatsApp ha incorporado. / Pixabay