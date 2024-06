Édgar Oceransky revela que estuvo cerca de morir por culpa de un tatuaje

El famoso músico de trova, Édgar Oceransky, reveló que estuvo a punto de perder la vida debido a un virus que ingresó a su cuerpo luego de hacerse un tatuaje.

En una reciente entrevista para el podcast de Javier Paniagua CLIPS, el cantautor mexicano contó que después del divorcio con su primera esposa pasaba por un mal momento emocional, sin embargo, aceptó irse a tatuar junto a ella, ya que previamente habían hecho esa cita.

Oceransky decidió tatuarse un ave fénix como símbolo de resurgimiento después de tantos problemas y aunque en un principio todo parecía normal, el cantante empezó a sentirse mal, relacionándolo con una gripe, por lo que no prestó atención.

Sin embargo, su exesposa notó que el artista se iba poniendo cada vez peor, por lo que lo llevó a un hospital, en donde detectaron que tenía un virus que ponía en riesgo no sólo su salud, también su vida.

“Se me metió un virus rarísimo que se llama Coxsackie B5 y se me alojó en el corazón y me empezó a inflamar el corazón y me empezó a matar, ellos creen que yo lo traía cercano en el cuerpo, es un virus muy fuerte y tiene que entrar por el torrente sanguíneo”, declaró Édgar Oceransky.

Algunos de sus fans señalan que a propósito de este momento que casi le cuesta la vida, Oceransky escribió la letra de la canción ‘Yo me quedo’, que es uno de sus grandes éxitos.

¿Qué es el virus Coxsackie B5?

El virus Coxsackie B5 también es conocido como la enfermedad Boca Mano Pie, causada por la bacteria Coxsackie A 16, que en niños se presenta de manera leve, como una especia de gripa, mientras que en adultos representa un alto riego de salud.

Los síntomas son salpullido en manos y pies, además de llagas dolorosas en la boca, ya sea en la parte exterior, así como en encías, lengua y paladar. Esta enfermedad es más común que se presente en verano y otoño, y la manera en que se contagia regularmente es a través de las secreciones de nariz, saliva, mucosidad y en el líquido de las ampollas, que se propaga mediante estornudos, heces, contacto directo con personas enfermas u objetos que hayan sido tocados por ellas.

