Edwin Luna, líder de la ‘Trakalosa de Monterrey’ anuncia que tiene enfermedad incurable

Edwin Luna se está volviendo viral tras anunciar que padece de una enfermedad que desafortunadamente, no tiene cura.

El líder de la ‘Trakalosa de Monterrey’, afirmó que padece esta enfermedad, por lo que le recomendaron ir a un endocrinólogo.

¿Qué enfermedad padece Edwin Luna?

El cantante afirmó que padece de Hipotiroidismo, esto fue lo que comentó el cantante:

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado”.

Edwin afirma que por un reality que tuvo en Colombia, se tuvo que realizar unos estudios generales y fue cuando su doctor revisó los resultados, “Estas mal” aseguró que le dijo su doctor.

“Hipertiroidismo positivo, ve con un endocrinólogo, que hasta le fecha es la tiroides es una glándula que controla todas las hormonas del cuerpo”. declaró Luna.

Edwin Luna cambia sus hábitos alimenticios

“Cuido mi alimentación, yo no como carnes rojas, embutidos tampoco, bajé como 20 kilos desde que empecé a visitar a mi doctor y me sentí más animado”.

También declaró que esta enfermedad se trata de algo incurable que solo se controla con medicamentos y un seguimiento personal con tu doctor.

¿Qué es el hipotiroidismo?

Es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La deficiencia de hormona tiroidea del hipotiroidismo puede afectar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo. El hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres de edad avanzada.

