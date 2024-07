Enrique Peña Nieto vuelve a aparecer en las redes sociales de sus hijos por su cumpleaños número 58

Enrique Peña Nieto se ha apartado de la esfera pública desde 2018; sin embargo, en algunas ocasiones se le puede observar en situaciones familiares a través de las redes sociales de sus hijos. Durante su cumpleaños número 58, celebrado este fin de semana, sus hijos le dedicaron mensajes especiales.

Enrique Peña Nieto reaparece en redes sociales

La hija de Peña, Pretelini Paulina, fue la primera en felicitarlo al publicar una foto en Instagram de un día de campo juntos.

“Feliz cumpleaños papito querido”, escribió su hija mayor acompañando su mensaje con un corazón color café y una pelota de beisbol.

Alejandro Peña decidió compartir una imagen en su perfil de Instagram junto a su padre, en la cual no solo le felicitó, sino que también expresó su agradecimiento y admiración por él, demostrando así su aprecio y respeto hacia su progenitor.

“Feliz Cumpleaños Papá !!! Quiero agradecerte por ser el gran padre que eres y por siempre darme lo mejor, te lo he dicho muchas veces pero no me voy a cansar de decírtelo… Quiero que sepas que eres mi ejemplo a seguir y mi mayor soporte en la vida. Te amo Papá”, se puede leer en la publicación.

