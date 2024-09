Eugenio Derbez acepta que tiene una adicción que lo pone triste y que no puede superar

La fama por la que está pasando Eugenio Derbez no ha sido de a gratis y para llegar a ella le ha costado mucha disciplina y horas de labor que hasta lo han alejado de su familia.

En entrevista, el actor reconoció que tiene una adicción a la cual cayó sin darse cuenta, pues el trabajo es algo que no puede quitarse de encima.

“No tengo tiempo libre, y de repente cuando ves para adelante te sientes esclavo de tu propio trabajo, porque ves que todos se van de vacaciones, ves que alguien está disfrutando por allá o se van a una fiesta y sabes que tienes que ir a dormir temprano porque tienes llamado", declaró.

Eugenio Derbez se dice agotado

Tanto tiempo estar en su labores tiene agotado a el comediante, además de que por momentos está triste pues busca un equilibrio en su vida y más con su familia.

“Quiero ya frenar, quiero tener un poquito más de equilibrio, quiero tener un poquito más de tiempo personal. Hago y deshago para estar con Ale y con Aitana por lo menos, de repente, te lo juro, hay veces que tienes que tomar carretera y un avión y es más lo que viajas que lo que estás en casa: 6 horas, pero yo sé que 6 horas para mi hija son muy importantes, y lo hago, pero te cansas", expuso.

Eugenio sabe que está mal lo que hace, pero también reconoce que ha estado tomando terapia de todo pero nunca lo hizo por su adicción al trabajo.

“Con Ale hemos tomado terapia muchas veces, antes de que nos casaramos, que yo no quería casarme, que yo no quería tener hijos, me acuerdo que tomamos terapia para tratar de resolver esto. He tomado algunas terapias pero nunca de mí ni de este problema que tengo de adicción al trabajo... Lo tengo que atender porque sí está padre el nivel de trabajo que tengo, me gustan los éxitos que he tenido, pero a nivel personal siento que me falta, me siento triste muchas veces porque me falta eso", finalizó.

