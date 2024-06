Este domingo 2 de junio se celebra la jornada electoral más grande de la historia, donde millones de ciudadanos votarán por distintas candidaturas, incluyendo la presidencia de México, disputada por Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maýnez.

Famosos salen a votar en elecciones 2024

Algunos famosos de la televisión en México han compartido en redes sociales que ya han votado en las elecciones, mostrando fotos y videos de su visita a la casilla correspondiente.

Además, han mostrado fotos de su dedo marcado. Algunos de los famosos que han salido a votar son Sergio Sepúlveda, Erika Buenfil, Kunno, Joanna Vega-Biestro, Dulce María y Zuri Vega, entre otros.

Lucero también expresó su felicidad por haber ejercido su derecho al voto a través de sus historias en Instagram, y animó a aquellos que aún no lo han hecho a que hagan lo mismo.

“Ya estoy muy contenta con mi dedo pintado, me encanta ver tanta fila de gente, me encanta ver que todas las personas están saliendo a votar, así que si no lo han hecho pues no tarden, las filas están avanzando rápido y pues yo muy feliz, así que vengan a votar todos y pues aprovecho mandarles un beso”.

