Flor Rubio explota contra Adrián Marcelo: “Decirme ‘tipeja estúpida’ solo habla de lo que tiene adentro”

La conductora de ‘Venga la Alegría’, Flor Rubio, explotó luego de que Adrián Marcelo la llamara “estúpida” y “tipeja” a través de redes sociales.

Esto, después de que la periodista protagonizara un momento emotivo en el programa de televisión, donde rompió en llanto durante una dinámica, lo que la convirtió en tendencia nacional.

Las reacciones a las lágrimas de la periodista fueron mixtas. Mientras algunos usuarios y figuras públicas expresaron solidaridad con la comunicadora, otros, como Adrián Marcelo, recurrieron al sarcasmo y la descalificación.

Adrían Marcelo se burló de Flor Rubio por llorar / Redes Sociales|

Adrian Marcelo ataca a Flor Rubio

Desde su cuenta de X, antes Twitter, el regiomontano escribió: “Este tipo de estúpidas me estuvo juzgando. Inaudito. La inteligencia emocional de una palmera y se sienten con el derecho de señalar. Hay personas a las que ponerles atención es hacerles daño, esta tipeja, un claro ejemplo”.

El comentario desató críticas y reacciones divididas en redes sociales. Fue entonces que Flor Rubio decidió responder de manera directa, y lo hizo en cámara, con un mensaje contundente: “Primero decir que nos está poniendo atención desde el momento en que lo comenta. Hay una gran contradicción en su texto. Segundo, no me extraña que con su historial de violentador de mujeres y compañeros en un ámbito de trabajo como pasó en La Casa de los Famosos, no me extraña que este tipo de violentadores envalentonados me diga ‘estúpida’ o me diga ‘tipeja’”.

Flor Rubio se defiende de Adrián Marcelo

La conductora subrayó que, a diferencia de Adrián Marcelo, ella no necesita construir un personaje basado en la burla hacia otros para destacar en su carrera. Además, aclaró que su llanto fue resultado de un juego en el programa, y que si bien mostró sensibilidad, eso no la hace débil.

Flor Rubio le respondió al youtuber por esta publicación / Redes Sociales|

“Él está confundiendo sensibilidad con debilidad y esto es típico de las personas que construyen sus personajes a través de la burla, cómo lo hace él. Yo no necesito burlarme de nadie para destacar en la vida como lo hace él. Y si mostrarle mis emociones lo perturba, pues le deseo mucha suerte a él para que siga luchando con algo que es muy básico para todos, que es ser una buena persona”, expuso.

La periodista de espectáculos también señaló que el youtuber “está lidiando con situaciones muy fuertes” y que sus palabras en redes sociales reflejan una falta de inteligencia emocional real.

La conductora se le fue al 'cuello' a Adrián Marcelo / Redes Sociales|

“Francamente me da mucha risa que escriba esas cosas porque evidentemente es una persona que está lidiando con situaciones muy fuertes. Yo sostengo todos los comentarios y opiniones que he hecho de él a lo largo de todos estos meses, por su actitud profundamente violenta en contra de sus compañeros en el reality, actitud que finalmente lo dejó fuera y muy lejos de alcanzar sus sueños, que era estar conduciendo un programa en la televisión”, dijo.

Por último, Rubio lamentó que no solo él, sino también otras personas, se hayan burlado de ella por haber mostrado su lado humano en televisión: “Y como él, muchos otros, que se han expresado en plataformas, en redes sociales. Y al decirme ‘tipeja estúpida’, solo hablas de lo que tienes aquí adentro”.

