Fumar aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en todos sus subtipos, revela estudio

Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia confirmó que fumar incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, independientemente del subtipo. La investigación fue presentada durante el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Viena y analizó a más de 7,000 personas en Noruega y Suecia durante un periodo de hasta 17 años.

Los investigadores señalaron que el tabaquismo afecta la respuesta del organismo a la insulina. / Pixabay

Los expertos identificaron cuatro subtipos de diabetes tipo 2: SIRD (resistencia grave a la insulina), SIDD (deficiencia grave de insulina), MOD (leve asociada a obesidad) y MARD (leve asociada a la edad).

Los resultados mostraron que fumar eleva el riesgo de desarrollar la enfermedad en los cuatro subtipos.

Para el subtipo SIRD, el riesgo fue aproximadamente el doble en quienes han fumado alguna vez, mientras que para MOD y MARD el incremento osciló entre 45 y 57%, especialmente en fumadores intensos con consumo equivalente a 20 cigarrillos diarios por 15 años.

Los resultados mostraron que fumar eleva el riesgo de desarrollar la enfermedad en los cuatro subtipos. / Pixabay

Los investigadores señalaron que el tabaquismo afecta la respuesta del organismo a la insulina y puede acelerar la aparición de diabetes tipo 2 en personas con predisposición genética. Recomiendan que dejar de fumar sea una prioridad en las campañas de salud pública y que los médicos consideren el historial de tabaquismo al evaluar el riesgo de sus pacientes.

Este hallazgo refuerza la importancia de reducir el consumo de tabaco no solo para prevenir enfermedades respiratorias o cardiovasculares, sino también para disminuir el impacto de la diabetes en la población.

Para el subtipo SIRD, el riesgo fue aproximadamente el doble en quienes han fumado alguna vez. / Pixabay