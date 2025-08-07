Fundación y Banco Azteca apuestan por México en IWBF Americas Cup 2025

La cuenta regresiva rumbo a la IWBF Americas Cup 2025 ya comenzó. Mientras las potencias del continente afinan sus tácticas, la selección mexicana de baloncesto en silla de ruedas se entrena por primera vez en condiciones óptimas y con certeza logística, gracias al respaldo de Fundación Azteca y Banco Azteca, actores clave para que México no solo asista al torneo, sino que lo haga con un buen nivel competitivo.

La justa continental, que se jugará del 9 al 17 de agosto en Bogotá, Colombia, no solo representa una oportunidad deportiva; es un escenario de validación internacional para un equipo que durante años fue marginado por la falta de estructura institucional. Desde que la federación mexicana desapareció, el equipo nacional quedó a la deriva. Sin embargo, desde 2023, los propios jugadores —liderados por la jugadora y presidenta Anaisa Pérez Pacheco— reorganizaron la estructura bajo una asociación civil que ha devuelto al deporte paralímpico la dignidad que le corresponde.

En ese camino, la colaboración de Fundación Azteca y Banco Azteca fue decisiva. Su respaldo permitió cubrir necesidades específicas como uniformes, materiales y servicios médicos básicos, lo que contribuyó a que la delegación mexicana llegara en mejores condiciones a la competencia continental.

México enfrentará a selecciones como Canadá, Brasil y Estados Unidos, todas con estructuras institucionalizadas y presupuestos robustos. Por eso, la diferencia no solo estará en la técnica, sino en la mentalidad. Y ahí es donde este respaldo ha sido clave. Durante tres semanas, el equipo nacional se concentró en la Ciudad de México, con sesiones dobles de entrenamiento, fisioterapia, asesoría nutricional y sparrings estratégicos. Gracias al apoyo de Fundación Azteca y Banco Azteca, se cubrieron elementos clave que permitieron concentrar al equipo sin costos para los jugadores.

Según datos de la IWBF, México ha tenido participaciones intermitentes en torneos internacionales, principalmente por obstáculos financieros. La última vez que logró clasificar completo a una Americas Cup fue en 2017. Hoy, gracias al modelo de colaboración entre empresa, fundación y sociedad civil organizada, el panorama cambió.

Pero más allá del torneo, este modelo marca una ruta clara, pues el deporte adaptado necesita inversión y estructura. De acuerdo con el CONADIS, solo el 12% de las personas con discapacidad en México acceden a espacios deportivos inclusivos. Iniciativas como esta pueden cambiar esa estadística.

Para Fundación Azteca, el respaldo al deporte adaptado es coherente con su misión de generar movilidad social real a través del mérito, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Mientras en Bogotá se preparan las duelas y se afinan los rosters, el equipo mexicano llega con el respaldo de una causa que logró tocar puertas, abrir corazones y encender un motor que ojalá no se apague después del torneo.

