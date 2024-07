Gabriel Soto ‘confirmó’ que Irina Baeva le fue infiel

La ruptura de la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar, ya que ahora el propio actor ‘confirmó’ que el motivo de su separación fue una infidelidad de la actriz rusa.

Hace apenas unos días Soto emitió un comunicado en el que confirmaba que había terminado con Baeva “después de varios años de amor, apoyo y compromiso”, asegurando que “esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez”.

A ello reaccionó la actual protagonista de la obra de teatro Aventurara, revelando que “el comunicado fue publicado sin mi consentimiento”, además de que según ella su relación con Gabriel Soto seguía viva, pues en “días previos a esto estábamos juntos”.

Además aseguró que jamás le fue infiel al actor mexicano. “Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”.

Gabriel Soto ‘aceptó’ que Irina Baeva le fue infiel

Sin embargo, ahora surge información que contradice a la actriz rusa, ya que de acuerdo al conductor del programa Siéntese quien pueda de Univisión, Lucho Borrego, Gabriel Soto le confirmó que Irina Baeva le fue infiel.

“Quiero decirles que Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura, en conjunto, y ella siempre lo ignoró. Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno”, comentó al aire el conductor.

El presentador de Univisión también habló sobre la persona con la que supuestamente Irina Baeva le habría sido infiel a Gabriel Soto, siendo éste un inversionista de la obra Aventurera.

“Se ha mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir, Aventurera. Esa es una de las razones por las cuales Baeva no ha sido despedida de la misma puesta en escena”, agregó Borrego.

