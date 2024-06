Irina Baeva le responde a Niurka por ‘Aventurera’: “En gustos se rompen géneros”

Desde que nombraron a Irina Baeva para protagonizar la obra de ‘Aventurera’, las críticas le empezaron a llover a la actriz pues no consideraban que estuviera preparada para ese papel.

Una de sus principales detractoras fue Niurka Marcos, quien en su momento ya había hecho el papel de ‘Elena Tejero’, por eso no se cansa de hablar de la puesta en escena y más que su expareja Juan Osorio es el productor.

“Lo siento muy aficionado, ella está vestida de manera inadecuada y sin glamour; no representa para nada el vedetismo, el show, el espectáculo. Le falta el penacho, la grandeza. Obviamente no baila nada, es una cosa que parece una gallina mata escobazos con sus manitas que no las estira para nada. No puedo llamarla ni siquiera bailadora, no bailarina, sino bailadora”, fue lo que dijo al señora escándalo.

Irina Baeva responde a críticas

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Irina le respondió a todos aquellos que le mandan mensajes, pues sabe aceptar la crítica siempre y cuando sea constructiva.

“La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva porque eso nos hace ser mejores y creo que estamos aquí para escucharla, corregir y trabajar más para dar lo mejor de nosotros”, detalló.

Irina no se deja de Niurka

La actriz de origen ruso dijo que los malos comentarios de seguro provenían de personas que ni siquiera han visto la obra, por eso invitó a la gente a que vaya al Salón Los Ángeles y respecto a Niurka fue directa.

"Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario. Hay cosas que a ti te pueden encantar y a mí no gustarme, entonces no tiene nada de malo, como dicen, en gustos se rompen géneros”, finalizó.

