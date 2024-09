Gina Holguín comparte detalles de la tercera temporada de ¿Cuál Es El Bueno?

En una entrevista con Gina Holguín para RÉCORD, se revelaron algunos detalles sobre la tercera temporada de "¿Cuál es el nuevo?". Hablamos sobre los invitados y las sorpresas que nos esperan. Esta vez, el programa traerá habilidades físicas, acrobacias y espectáculos de baile. Además, veremos a celebridades compitiendo de nuevo, usando su intuición y experiencia para descubrir a los impostores. También nos contó un poco sobre su vida personal y su segundo embarazo.

Gina Holguín habla sobre "Cuál es el bueno?"

Tras el anuncio de la tercera temporada del programa, Gina Holguín asumirá el rol de co-conductora junto a Facundo. Ella nos compartió sus impresiones sobre este nuevo desafío en el programa.

"Muy, muy feliz y muy afortunada de ser parte de una producción tan exitosa que está nominada al Emmy. Por otro proyecto, al fin de cuentas, es otra producción, por eso me siento muy afortunada de formar parte de un gran equipo y de poder colaborar y aprenderle a Facundo, que es mi compañero ahí en la conducción. Es increíble cómo maneja y cómo improvisa; se las sabe de todas a todas. Entonces, muy feliz de poder formar parte de esta tercera temporada y que la gente nos siga abriendo las puertas de sus hogares." Comenzó Gina.

Nos proporcionó una explicación detallada sobre el programa, incluyendo los juegos y desafíos que lo componen, así como los invitados y los premios que recibirán los concursantes.

"Hay que descubrir cuál es el bueno. Así como lo dice su nombre, hay tres farsantes, o no, porque uno de ellos es el bueno. Hay tres cazafarsantes que normalmente son actores, conductores, influencers, gente conocida que tiene que descubrir ¿cuál es el bueno?. Los farsantes tienen profesiones y tienen que descubrir cuál es el verdadero bailarín, el verdadero actor. Hay actividades bastante particulares que a lo mejor ni siquiera conocíamos, como danzante internacional, que normalmente no es tan conocido, y se me hace muy padre porque es como un reconocimiento de la producción para esta gente mexicana tan talentosa. Los cazafarsantes tienen tres preguntas para cada uno de ellos para que, en base a las respuestas y movimientos, descubran cuál es el bueno., Explicó.

Asimismo, nos proporcionó algunos nombres de los participantes que formarán parte de esta tercera temporada.

"Mira, hay gente de deportes: está Toño; hay gente de noticias: está Lalo Salazar, gente de KBA, excantantes: está Daniela, conductores de "Hoy", gente que ha estado en Rebelde. Hay gente súper talentosa y, por primera vez en esta temporada, va a haber gente famosa dentro de los farsantes. Eso nunca había sucedido." detalló.

Nos proporcionó información sobre las características que lo distinguen de otros programas: "No hay ningún programa donde tengan que descubrir cuál es el bueno en alguna de sus profesiones, cuál es el bueno de algún pastel que todos se ven extraordinarios y también algo padrísimo. La gente que está presente va a poderse llevar $25 mil pesos. Dos personas de las gradas, es decir, el cazafarsante que sea el mejor, le va a dar la oportunidad a su grada de que tres de ellos compitan con unos rompecabezas que hay que armar. Los primeros que lo hagan tienen la oportunidad de competir por esos 25 mil pesos, y esto sucede dos veces en un programa, o sea, se regalan 50 mil pesos. Es un mega plus para los presentes." sentenció.

Asimismo, nos proporcionó información sobre su estado de embarazo. Gina anunció hace unos días a través de sus redes sociales que está esperando su segundo hijo. "Muy feliz, muy ilusionada es algo que ya estábamos buscando Andrés y yo, que nos llena de emoción y sabemos que Ian va a ser el mejor hermano mayor."

Nos parece que desea que el bebé que espera sea muy saludable ante todo. "Qué sea un bebé muy saludable, sea lo que sea que esté sano, creo que es lo más importante porque al fin de cuentas lo vamos a amar, sea lo que sea, lo vamos a querer con todo el corazón y lo esperamos mucho, sea lo que sea. Te amo."

Le preguntamos hasta qué mes de embarazo seguirá trabajando en sus proyectos pendientes. "No sé, porque en el embarazo pasado dijimos que trabajé hasta el día del parto. Yo estaba a las tres de la mañana grabando promos en el Estadio Azteca para el mundial. Ahí se me rompió la fuente, fue cuando nació Ian. Yo decía que hasta que pudiera, hasta que pudiera, pues resultó que hasta el último día seguí trabajando. No sé qué tanto bien o qué tan complicado esté el embarazo."

A lo largo de su carrera la hemos visto en diferentes facetas como modelo, conductora y en el mundo de los deportes, y le preguntamos cuál es la que más le apasiona. "Es bien difícil, soy bien afortunada por tener la oportunidad de estar en varias áreas que no son tan comunes, luego me ven en noticias y luego me ven en "vecinos". Qué raro cómo combinas la comedia con las noticias. No podría elegir solo uno, cada uno me aporta algo a mi vida."

Para concluir, hizo una invitación para que no se pierdan el estreno de la tercera temporada de "¿Cuál es el bueno?" el 30 de septiembre a las 8 de la noche por el canal 5.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lanzan "Ya no pienso en ti", canción inédita de José José