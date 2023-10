Gloria Trevi celebra reforma contra la trata de personas

Gloria Trevi acudió a la Cámara de Diputados el pasado miércoles para celebrar una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual no había sido modificada desde hace más de una década.

La cantante, frente a los diputados, expuso que si estos cambios en la materia hubieran existido hace tiempo, ella nunca hubiera vivido las acusaciones en su contra por una supuesta trata de personas.

“Si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotros no hubiéramos pasado por lo que pasamos, por eso es tan importante que esta ley no nada más se apruebe, sino que vaya para adelante y que tenga todos los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia, de la policía”, declaró.

Granito de arena

La también compositora recordó que su caso es importante, porque si alguien más lo vive no solo afecta a la persona en cuestión, sino todo a su alrededor.

“Estamos hablando de vidas de personas que matan a toda su familia, a la esposa y a los hijos, yo nada más soy un granito de arena, mi presencia aquí no es para colgarme ninguna medalla sino porque sé que para bien o para mal van a hablar y el hecho de que se pongan este tema en la mesa criticándome o apoyándome, es lo importante”, aseveró.

No más violencia

La intérprete de 'Con los ojos Cerrados' dijo que todos los cambios en la materia contra la violencia hacia la mujer se ha hecho gracias que su género ha alzado la voz y se ha demostrado el poder femenino.

“Lo de hoy marca un antes y un después. Estoy verdaderamente conmovida porque las mujeres han logrado estos cambios, han decidido no quedarse calladas; ellas me inspiraron a contar mi historia en una serie que logró conectar con las audiencias y permitió visibilizar más todavía las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país”, comentó.

En la Cámara de Diputados, Gloria pidió a la gente no culpar a las familias de una víctima de violencia o de trata, porque no saben en qué contexto puedan suceder las cosas como a ella le pasó y por eso decidió hacer su bioserie para reflejar lo que no se ve.

“Creo que las mujeres que salen año con año a levantar la voz, ha luchar, ha pedir justicia, a pedir 'ni una menos', son las que se llevan este triunfo, son las que me motivaron a mí a contar mi historia en una serie porque yo no necesitaba hacerlo, yo estaba bien. Sin embargo, me di cuenta de que era necesario visibilizar y poner mi granito de arena”, finalizó.

