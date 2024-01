Golden Globes 2024: ¿Dónde y cuándo ver?

Este fin de semana, la edición 81 de los Golden Globes tendrá como presentadores a Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried. Apenas el pasado miércoles, la gala anunció al primer grupo de presentadores que darán a conocer a los ganadores de lo mejor en el cine y la televisión durante 2023.

Luego de cambios en los derechos de transmisión, que este 2024 estará a cargo de la cadena CBS, a causa de una denuncia de racismo en 2021 regresa la gala a las pantallas.

Los largometrajes nos muestran un aspecto único de los Globos: dividen a los principales ganadores en categorías de drama y comedia. Con Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan a la cabeza, le dan al espectáculo la oportunidad de capitalizar la locura por el 'Barbenheimer' que impulsó los cines en 2023.

Las cintas nominadas a mejor película dramática incluyen Oppenheimer, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, Past Lives de Celine Song, Anatomie d’une chute de Justine Triet y The Zone of Interest de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, Barbie está acompañada por Air de Ben Affleck, American Fiction, The Holdovers de Alexander Payne, May December de Todd Haynes y Poor Things de Yorgos Lanthimos.

¿Dónde y cuándo ver los Golden Globes 2024?

Fecha: Domingo 7 de enero de 2024

Horario: 18:00 horas

Lugar: Hotel Beverly Hilton, en California

Transmisión: TNT y HBO Max