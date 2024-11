Google estrena nueva función interactiva en su sitio por estreno de ‘Wicked’

La película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ‘Wicked’, se estrenará el día 22 de noviembre.

Wicked estaba basada en una adaptación de una novela de 1995 ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’.

Ahora, a tan solo días del gran estreno, el sitio Google ha lanzado una nueva función interactiva celebrando la llegada de la película a las pantallas grandes.

¿De qué trata esta nueva función?

Cuando buscas la película en la barra de búsqueda del sitio, aparecerá un sombre verde en la parte inferior de la pantalla.

Una vez que hagas clic en el sombrero verde, la página de búsqueda gira, se cae y desafía la gravedad.

The new trailer for ‘WICKED’ has been released. In theaters November 27, 2024.pic.twitter.com/RDqsfit0MU — Film Updates (@FilmUpdates) May 15, 2024

En la función también podrás disfrutar de ver burbujas en tu pantalla así como escuchar la música original de fondo de la película.

Wicked es la próxima película de fantasía musical, ¡Te invitamos a que no te la pierdas!

