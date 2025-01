Grupo Frontera es cancelado por apoyar a Donald Trump: “¡No regresen a México!”

El Grupo Frontera está en medio de la polémica y ya cientos de usuarios piden que se cancele su música, pues han resurgido videos en donde, supuestamente, la agrupación de regional mexicano muestra apoyo a Donald Trump , el Presidente de Estados Unidos que ordenó la deportación masiva de migrantes indocumentados, muchos de ellos de origen mexicano.

Grupo Frontera se identifica con México, aunque ellos son originarios de Texas/IG: @grupofrontera |



Con menos de dos semanas en la Casa Blanca, Donald Trump se ha convertido en el enemigo número uno de México, luego de que iniciada su segunda etapa como mandatario estadounidense promulgó la Ley Laken Riley, con la cual otorga mayores facultades a las autoridades para que deporten a migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, incluso sin que estos tengan antecedentes penales y únicamente se dediquen a trabajar.



Justo en medio de este contexto, en redes sociales han comenzado a surgir señalamientos hacia el Grupo Frontera, conformado por Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto "Beto" Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega, pues se dice que esta agrupación originaria de Edinburg, Texas apoya a Donald Trump.

Ya van miles de migrantes indocumentados deportados desde Estados Unidos/AP |



Según usuarios en internet, algunos videos que retratan esa situación ya han sido borrados, pero entre los que pudieron rescatarse y se han hecho virales en redes sociales destaca uno de la abuela del vocalista "Payo" Solís, también conocida como ‘La Abuela Frontera’, en el que junto a su esposo se le ve bailando y celebrando luego de votar por Trump en las pasadas elecciones.



“ Ya no apoyaré al Grupo Frontera porque, ¿cómo vas a votar por Trump siendo latino?”, comentó la usuaria que compartió el video de la abuela del cantante en redes sociales.

Estos hijos de la chingada de Grupo Frontera son de los latinos por trump@Claudiashein no los vuelven a invitar a nada en Mexico pic.twitter.com/9dhYhhUGe3 — Shion (@ChicShion) January 30, 2025



Obviamente que esta situación ha generando cientos de reacciones, la mayoría de personas o incluso fans que piden cancelar a Grupo Frontera, que por cierto, ninguno de sus integrantes se ha pronunciado al respecto.



“ No, Grupo Frontera no, qué decepción. Los mexicanos los hicimos famosos”; “No regresen a México”; “Hagan música en inglés a ver si pegan no se olviden de sus raíces”; “¿Se acuerdan de Tiziano Ferro y Yaritza? Exacto… que mal por ustedes”; “Bye grupo Frontera”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.



¿Quién es Grupo Frontera?



Grupo Frontera se formó apenas en 2022 en Edinburg, Texas, lugar de donde son todos sus integrantes, aunque tienen raíces mexicanas por familiares en Tamaulipas y Nuevo León.



En poco tiempo ha logrado colocarse como una de las agrupaciones más exitosas de la música regional mexicana, específicamente tocando el subgénero de música norteña estilo regiomontana.

Grupo Frontera ha alcanzado la fama gracias a varias canciones exitosa/IG: @grupofrontera |



Entre sus canciones más sonadas están ‘No se va’, ‘Un x100to’ en colaboración con Bad Bunny, ‘Tulum’, con Peso Pluma, ‘Bebe Dame’ en colaboración con Fuerza Regida y ‘Que vuelvas’ con Carín León.

