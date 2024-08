¡Habrá película de Britney Spears! ¿Pero hablará de todo lo que sufrió?

Britney Spears anunció su regreso a la vida pública…. Pero no te emociones porque no será sobre los escenarios sino que estará de vuelta en la pantalla grande.

La cantante confirmó que está trabajando con el director Marc Platt para que sus memorias ‘The Woman in Me’ se conviertan en una película que le dé la vuelta al mundo.

“Me emociona compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas ... estén atentos”, detalló en sus redes.

Britney Spears hará su película

Por otra parte, una persona cercana al proyecto contó a la columna Bizarre del periódico The Sun que la Princesa del Pop estará metida en cada detalle de la cinta por muy complicada que sea cuando se hablen de su vida privada y sus problemas.

“Será duro para ella verlo, pero se está implicando en todos los aspectos de la película y formó parte del equipo que decidía quién iba a seguir adelante para llevar su historia a la gran pantalla", expuso.

