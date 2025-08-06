Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el jueves 07 de agosto en CDMX y EDOMEX?

El Programa Hoy No Circula del jueves 07 de agosto de 2025 afecta a los autos con engomado verde, placas terminadas en 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?
En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.
¿Cómo sé si mi vehículo circula?
Tú mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX como en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx, donde solo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o doce meses.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años: “No estábamos preparados para que te fueras”