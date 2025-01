Influencer fallece al intentar un reto de ingesta de alcohol para ganar premio de casi 18 mil pesos

Un joven influencer de origen tailandés llamado Thanakarn Kanthee de 21 años, murió luego de participar en un reto de consumir alcohol durante una fiesta.

Al joven le ofrecieron un pago equivalente a 17 mil 938 pesos mexicanos, por lo que al escuchar la cantidad del premio, el joven no dudó en aceptarlo.

The police are investigating online content creators connected to Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, who died after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one sitting.



Thanakarn had been drinking the day before the fatal dare. One of five witnesses, who may become a… pic.twitter.com/vd8wXzhuJ2

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 27, 2024