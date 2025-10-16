Inundaciones dejan 70 muertos y 72 desaparecidos; autoridades continúan búsqueda

Las fuertes precipitaciones registradas entre el 6 y 9 de octubre de 2025 en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han dejado un saldo de 70 personas fallecidas y 72 desaparecidas, según informaron las autoridades.

Los remanentes de los huracanes Raymond y Priscilla provocaron inundaciones severas, desbordamientos de ríos y deslaves que afectaron a más de 100 municipios en los estados mencionados, dejando además daños materiales significativos y la interrupción de servicios básicos como electricidad y agua potable.

En diversos municipios, carreteras quedaron intransitables, y viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua, lo que obligó a evacuaciones preventivas y la instalación de albergues temporales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Acciones del gobierno federal y coordinación interinstitucional

Para atender la emergencia, el gobierno federal ha desplegado operativos de rescate, brigadas médicas y maquinaria para despejar caminos bloqueados. Además, se habilitará un micrositio de información donde la población podrá conocer las zonas afectadas y los recursos disponibles para apoyo y protección civil.

La presidenta Sheinbaum destacó que se mantiene comunicación constante con los gobiernos estatales y municipales para garantizar una respuesta rápida y eficiente, coordinando esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y cuerpos de protección civil locales.

Asimismo, se enfatiza la importancia de la prevención y educación ciudadana para enfrentar desastres naturales, promoviendo el conocimiento de protocolos de evacuación y medidas de seguridad en caso de inundaciones o desbordamiento de ríos.

Impacto social y recuperación de las comunidades afectadas

La emergencia ha dejado un impacto emocional significativo en las comunidades afectadas, con familiares en búsqueda de desaparecidos y la población intentando recuperarse de las pérdidas materiales. Las autoridades locales y federales continúan evaluando la magnitud de los daños para destinar recursos de reconstrucción y apoyo a los damnificados.

Expertos en gestión de desastres recomiendan mantener medidas de prevención, seguimiento de alertas meteorológicas y vigilancia constante en zonas vulnerables, especialmente ante eventos de lluvias intensas que puedan desencadenar inundaciones o deslaves repentinos.

