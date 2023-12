Jaime Maussan aseguró que la Virgen de Guadalupe le habló

A propósito del Día de la Virgen de Guadalupe que se celebra cada 12 de diciembre, en redes sociales se hizo viral una experiencia que contó el periodista Jaime Maussan, en la cual aseguró que la madre de Dios le habló con una voz enojada.

Fue durante la entrevista que hace unas semanas le concedió a la periodista Adela Micha para su canal de YouTube ‘La Saga’, que el experto en temas de OVNIS y vida extraterrestre recordó la vez que analizaba la imagen de la Virgen morena y ésta, supuestamente, se comunicó con él.

“ Nosotros estábamos muy interesados en los ojos de la Virgen, porque en los ojos de la Virgen está reflejado Juan Diego, la Esclava Negra, el Interprete, un montón de gente, una familia entera, todo se ve ahí... Se fueron todos a tomar un café y a fumar cigarros, yo me quedé sólo con la Virgen.

“ Empecé a recorrer el ojo, me pareció ver algún tipo de movimiento, luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo empecé a irme hacia abajo, hacia abajo y súbitamente una voz, ligeramente enojada muy potente me dijo, resonó en la parte de atrás de mi cabeza, ‘¿Qué quieres de mí?’, nada más, no me dijo más, y me asusté”, comentó Maussan en la entrevista, agregando que desde ese momento creyó en la existencia de la Virgencita del Tepeyac.

“ Después de ese evento no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tú creas, lo que crea el otro, que hay en esa imagen hay una presencia viva”, sentenció.

¿Ya están listos? En punto de las 7 PM se estrena la entrevista con Jaime Maussan (@jaimemaussan1) así que píquenle a la campana de notificaciones para que no se la pierdan https://t.co/YJPUEzrGmm pic.twitter.com/CCK10iE5Nc — Adela Micha (@Adela_Micha) October 17, 2023