Echan a Jaime Maussan de la Cámara de Diputados luego de ir a hablar de OVNIS

Jaime Maussan volvió a la Cámara de Diputados nuevamente para hablar de OVNIS y vida extraterrestre, sin embargo, la legisladora del PRI Cynthia López Castro lo corrió de San Lázaro y lo acusó de ser un mentiroso.

El periodista celebró la Segunda Audiencia Pública para la Regulación sobre Fenómenos Anómalos No Identificados y al terminar su ponencia, se acercó a él la priista Cynthia López Castro, quien mientras lo grababa también le decía que su presencia no era grata, además había temas más importantes como los damnificados en Acapulco por el huracán ‘Otis’, que abordar casos de aliens.

“ Estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado un peso a Acapulco y usted aquí de visita. ¡No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados!

“ ¡Fuera Jaime Maussan y sus mentiras! Hay prioridades en la Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, es lo que se escucha gritar a la diputada en el video que compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

En estos momentos la prioridad es el presupuesto para la Nación , estamos peleando dinero para Acapulco y @jaimemaussan1 se aparece en la Cámara hablando de marcianos ! Seamos serios! pic.twitter.com/MRROO8lwoE — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) November 8, 2023

CLAUDIO YARTO ASEGURA TENER VIDEOS DE OVNIS

Esta nueva aparición del conductor del programa de televisión Tercer Milenio en la Cámara de Diputados, también contó con la comparecencia de Claudio Yarto, cantante del grupo Caló, quien dijo ser un testigo del fenómeno OVNI.

“ Me vine a meter a su conferencia, yo no soy científico, pero desde 1984 he tenido la suerte de ver, por primera vez, en el mar del universo... si usted quiere ver OVNIS tiene que voltear hacia arriba, desde ese año he tenido muchos avistamientos... he grabado muchos eventos que pasan, platillos, estelas, cilindros los pude registrar, vivo en un octavo piso... no tengo ninguna prueba científica, tengo los videos... sé que existen porque pasan todos los días”, comentó el rapero.

"Claudio Yarto":

Porque fue invitado a la Cámara de Diputado a hablar de OVNIS. pic.twitter.com/wyulwmalDS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 8, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS MIGUEL DONARÁ 10 MILLONES DE PESOS PARA AYUDAR A AFECTADOS POR HURACÁN OTIS EN ACAPULCO