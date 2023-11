Bad Bunny explotó en redes sociales luego de que se hiciera viral en TikTok una canción producida mediante Inteligencia Artificial (IA) y que ‘utiliza’ su voz, hecho que lejos de halagar al puertorriqueño, lo hizo sentirse ofendido catalogando el producto como “una mierda”.

Fue la cuenta @FlowGPT la que compartió esta canción titulada ‘NostalgIA’, en la que también participan las voces simuladas de los artistas Justin Bieber y Daddy Yankee, y la cual ha sido reproducida millones de veces como sonido para hacer videos en TikTok.

Ante esto, el Conejo Malo utilizó su grupo en WhatsApp para arremeter no sólo contra aquellos que hicieron la rola, sino también contra quienes la escuchan.

“ Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que me conecto y gente con la que no, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo.

“ Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice este nuevo disco. Pa’ deshacerme de gente así. Así que chu chu, fuera… no los quiero en la gira tampoco”, declaró el puertorriqueño, de quien su disco recién lanzado ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, se convirtió este 2023 en el más escuchado en un sólo día en la plataforma Spotify.

Esta es la canción hecha por la IA a la que se refiere Bad Bunny FlowGPT (Justin Bieber, Bad Bunny, Daddy Yankee type) - DEMO 5: nostalgIA ¿Os gusta la canción? pic.twitter.com/8DrS9wY9sh — Tu pana de confianza (@TupanaRM) November 7, 2023

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA CANCIÓN?

FlowGPT es un canal de YouTube que se describe como "el primer prototipo de artista basado en tecnología IA GPT (Generador Pre-entrenado de Temazos)" y que es manejado por Mauryceo, quien un músico urbano chileno que ante la molestia de Bad Bunny, ya le respondió diciendo:

La primera tiradera entre un humano y un robot. FlowGPT le responde a Bad Bunny y le cede gratuitamente la canción hecha con IA a cambio de reconocimiento público . Esto es raro. https://t.co/JwwCTL2klL pic.twitter.com/agaLBxK2j7 — Pico Suárez (@picosuarez) November 7, 2023

“ Espero que estés bien, aunque te noto algo enojado. Nunca fue mi intención que esto pasara. Yo soy solo un robot creado para experimentar con nuevas tecnologías y traer colaboración al mundo de la música", mencionó el creador de FlowGPT para cerrar proponiéndole al Conejo Malo una colaboración. "Si una canción creada por un robot le gustó tanto a la gente, ¿te imaginas si la grabas tú? ¡Para eso la hice! Haríamos historia… Te la cedo gratis y con todos los derechos".