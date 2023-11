Victoria Ruffo responde a supuesta separación de Omar Fayad: 'Tenemos crisis desde que nos casamos'

Desde hace algunos días, los rumores sobre la posible separación de la famosa actriz Victoria Ruffo y el político Omar Fayad han estado circulando en los medios y las redes sociales. A pesar de la especulación, la pareja no ha confirmado ni desmentido la noticia, y recientemente, Victoria Ruffo se burló de las suposiciones en torno a su matrimonio.

La noticia de un posible divorcio comenzó a circular hace unos días, y cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la actriz sobre el tema a través de WhatsApp, Victoria Ruffo no perdió la oportunidad de hacer una broma al respecto.

En una aparición reciente en el programa "La mesa caliente", la actriz volvió a enfrentar preguntas sobre la aparente crisis en su matrimonio con Omar Fayad, con quien ha estado casada por más de dos décadas y con quien tiene tres hijos, dos de ellos con el político.

Cuando se le preguntó sobre la situación de su matrimonio, Victoria Ruffo respondió con humor: "Tenemos crisis desde que nos casamos", lo que desató risas entre las conductoras del programa. La actriz continuó explicando que su relación con Omar Fayad es sólida y que han mantenido una buena convivencia desde que se casaron. Esto, según Ruffo, se debe a que ambos eran bastante maduros cuando tomaron la decisión de unirse en matrimonio.

En cuanto a la procedencia de los rumores sobre su supuesto divorcio, Victoria Ruffo admitió que no tenía conocimiento de su origen, pero señaló que no era la primera vez que se inventaban historias sobre su relación. "La verdad no sé, ya van varias veces que sale y que nos divorcian", comentó la actriz.

La entrevista concluyó con un toque de humor por parte de Victoria Ruffo, quien compartió una broma de su esposo, Omar Fayad, cuando se enfrentan a especulaciones de divorcio. "Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno", mencionó la actriz, demostrando su buen humor y la estabilidad de su relación con Fayad.

