Los seguidores de los Jonas Brothers se quedaron ‘vestidos y alborotados’ debido a que la banda decidió cancelar de último momento sus presentaciones en la Ciudad de México y Monterrey.

Por medio de las redes del grupo, Nick salió a dar la cara para explicar por qué sus cuatro conciertos de este viernes y sábado en la Arena Ciudad de México, y lunes y martes en el Arena Monterrey no se realizarán.

“Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento”, mencionó el cantante.

¿Cuándo serán los conciertos reprogramados de los Jonas Brothers?

Nick Jonas pidió a los seguidores disculpas por las molestia que esto pudiera ocasionar, pero no estaba en sus manos y primero es su salud.

“Lamentamos mucho las molestias que esto les ocasiona a algunos de ustedes. Los amo a todos. Son los mejores fans del mundo. ¡Traeré el 120 por ciento en agosto!”, dijo.

Los conciertos del 3 y 4 de mayo en la Ciudad de México se pasan para el 21 y 22 de agostos. Y los shows en Monterrey del 6 y 7 serán el 24 y 25 del mismo mes.

