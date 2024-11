Jonas Brothers rinden homenaje a Liam Payne en concierto en California

El 16 de octubre se anunció la muerte de Liam Payne, quien cayó del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Desde entonces, ha habido una gran cantidad de información y homenajes de otros músicos. Casi un mes después de su muerte, los Jonas Brothers realizaron un breve homenaje a Payne durante una reciente presentación.

Jonas Brothers rinden homenaje a Liam Payne

Un videoclip viral en redes sociales de los Jonas Brothers, quienes realizaron un cover de "Night Changes" de One Direction. La letra de la canción hace mención de cómo cambian las cosas de un momento a otro. "¿No enloqueces cuando te das cuenta lo rápido que cambia la noche?" en homenaje a los fans de la banda tras la muerte de Liam Payne. Aunque el video no es completo, se escuchan gritos de apoyo hacia Payne por parte de las asistentes durante la interpretación.

The Jonas Brothers covering Night Changes last night pic.twitter.com/O8geW4XIDf — HSNews (@HS_News_) November 11, 2024

Muerte de Liam Payne

El músico británico Liam James Payne, exmiembro de One Direction, murió el 16 de octubre al caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo, Argentina. Tenía 31 años y su muerte fue confirmada por Infobae. La policía respondió a un llamado sobre un hombre agresivo, posiblemente bajo efectos de drogas o alcohol, y al llegar encontraron su cuerpo. Payne alcanzó la fama en 2010 con One Direction y, tras la pausa del grupo en 2016, lanzó su carrera como solista con éxitos como "Strip That Down" y "For You", fusionando pop, R&B y dance.

¿Quiénes son los Jonas Brothers?

Los Jonas Brothers son una popular banda estadounidense formada por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. Se hicieron famosos a mediados de la década de 2000, especialmente entre el público juvenil, gracias a su música pop y su participación en proyectos de Disney. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes exitosos y han realizado giras a nivel mundial. Además, han explorado carreras en solitario y han tenido un impacto significativo en la cultura pop.

