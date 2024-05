¡Justin Bieber y Hailey Baldwin serán papás! La pareja anunció en redes que esperan a su primer bebé

El cantante canadiense Justin Bieber anunció junto a su esposa Hailey Baldwin que se estrenarán como papás, confirmando el rumor que circula desde hace semanas sobre que la modelo está embarazada.

Mediante publicaciones de ambos en redes sociales en donde se ve a ella en fotos luciendo un vientre abultado y luego de renovar sus votos matrimoniales, el interprete de 30 años de edad y su pareja de 27, con la que se casó desde 2018, compartieron con el mundo la felicidad de estar esperando a su primer bebé.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", escribió el interprete de canciones como ‘Baby’ y ‘Love me’.

Mientras que por su parte la modelo estadounidense publicó: "No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento".

Luego de casarse en 2018 en Nueva York, la pareja ha pasado por difíciles momentos, como la depresión de Justin Bieber, su consumo de sustancias, y las enfermedades de Lyme así como el síndrome de Ramsay Hunt, que incluso le costó cancelar definitivamente su gira de conciertos Justice World Tour, en 2022.

