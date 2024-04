Justin Bieber despierta preocupación entre sus seguidores al mostrarse llorando en Instagram

Justin Bieber decidió abrir su corazón y mostrar su lado más vulnerable al compartir una serie de selfies en los que se le ve llorando en su cuenta de Instagram.

Además, nos sorprendió gratamente al publicar fotos de su inesperada aparición en el festival Coachella, donde tuvo la oportunidad de actuar junto a Tems.

Justien Bieber aparece llorando en su cuenta de Instagram

Justin Bieber publicó varias imágenes en las que se le veía practicando golf, pasando un buen rato en la playa, fumando y probándose distintos tipos de zapatillas. Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue una publicación en la que aparecía llorando. En las selfies de primer plano, se podía apreciar a Justin con una expresión triste y una lágrima deslizándose por su mejilla. A pesar de no haber añadido ningún comentario ni haber dado explicaciones, esto generó preocupación entre sus fans.

¿Quién es Justin Bieber?

Justin Bieber es un cantante, compositor y actor canadiense que saltó a la fama en 2008 después de que sus videos de interpretaciones musicales fueran descubiertos en YouTube. Nacido el 1 de marzo de 1994 en Stratford, Ontario, Canadá, Bieber fue rápidamente firmado por el ejecutivo de la industria musical Scooter Braun, quien se convirtió en su manager.

Bieber lanzó su primer álbum, "My World 2.0", en 2010, que incluía éxitos como "Baby" y "Somebody to Love", lo que lo catapultó a la fama internacional. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes de éxito, incluyendo "Purpose" en 2015, que incluyó éxitos como "Sorry" y "Love Yourself".

A lo largo de su carrera, Bieber ha sido una figura controvertida, enfrentando desafíos personales y problemas legales. Sin embargo, también ha sido elogiado por su talento musical y su capacidad para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento durante más de una década. Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación y ha participado en diversas obras de caridad.

