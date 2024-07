Kamala Harris será la única candidata demócrata para enfrentar a Donald Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es la única aspirante a la Casa Blanca que ha calificado para competir por la candidatura presidencial demócrata, anunció este martes el Comité Nacional Demócrata en un comunicado.

Aunque ningún otro demócrata de renombre había indicado que tuviera planes para desafiar a Harris, el anuncio del comité despeja oficialmente el camino para que la vicepresidenta busque la nominación de su partido sin enfrentar oposición, sólo nueve días después de que su antiguo compañero de fórmula, el presidente Joe Biden, abandonara su intento de reelección.

Ratificarán a Kamala Harris

Kamala enfrentará ahora una votación de los delegados a la convención nacional del partido, que ratificarán oficialmente al candidato en un nuevo procedimiento de votación en internet adoptado por el partido la semana pasada.

La votación comenzará el jueves y concluirá el 5 de agosto, según el comunicado. Los votos a favor de cualquiera que no sea Harris se contabilizarán como “presentes”. Según una encuesta de The Associated Press, Harris era la elección abrumadora de los delegados de la convención para sustituir a Biden como abanderado del partido y enfrentarse al expresidente republicano Donald Trump en las urnas en noviembre.

En virtud de las reglas del partido, un candidato puede competir por la nominación presentando una declaración notariada de candidatura, cumpliendo los requisitos legales para ser presidente y obteniendo las firmas electrónicas de al menos 300 delegados, con un máximo de 50 firmas de una misma delegación. El CND anunció que 3 mil 923 delegados habían apoyado la nominación de Harris.

A pesar de la votación anticipada para elegir al candidato, los delegados se reunirán como estaba previsto a finales de agosto en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. El partido convocará una votación nominal ceremonial estado por estado en la sala de la convención, seguida de los discursos de aceptación de Harris y de su compañero de fórmula, que aún no ha sido anunciado.

