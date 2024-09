¿Karely Ruiz presenta a la mamá de su primer bebé? Te contamos

El embarazo de Karely Ruiz sigue dando mucho de qué hablar y es que cuando parecía que ya había quedado resuelto el misterio de quién era el papá, ahora la misma influencer sorprendió a todo mundo al presentar a quien sería ¿la mamá de su primer hijo?

Fue a finales de agosto que la modelo regiomontana anunció que esperaba a su primer bebé, organizando una fiesta en la que reveló que dará a luz a una niña. “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió en sus redes sociales.

Aunado a ello se filtraron imágenes y la identidad del novio de Karely Ruiz, que responde al nombre de John y quien se supone es el padre de su bebé. Este joven también es identificado porque lleva tatuado en un brazo la imagen de la influencer porque antes de ser pareja, era su fan.

Karely presenta a la mamá de su primer bebé

Sin embargo, esta historia ha dado un giro inesperado porque mediante redes sociales Karely Ruiz compartió un video junto a Gracie Bon, una modelo e influencer panameña, a quien además le regaló un ramo de flores.

“Seremos las mejores madres, te amamos hija”, dice el video compartido desde la cuenta de ambas mujeres y en el cual la panameña besa con cariño el viente de la mexicana.

Las reacciones a este video no se hicieron esperar y lejos de generar buenos comentarios, la mayoría fueron críticas hacia las influencers, a quienes tacharon de hacer lo que sea para ganar likes.

“Lo que hacen por los like”; “Guardando este clip para mostrarle a tu bebé en 18 años. Ridículas”; “¿Cómo pueden jugar con eso?”; “¿Algún psiquiatra que nos explique qué desorden mental es este?”; “Por un momento pensé que por lo menos tendría respeto a la criatura”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

