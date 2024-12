Karely Ruiz sufre dificultades en su embarazo: “Ya no aguanto… no me deja respirar”

La famosa influencer mexicana Karely Ruiz ha alertado a sus seguidores, luego que durante una transmisión en vivo reveló tener diferentes dificultades relacionadas a su embarazo : “Ya no aguanto”, expresó.

En agosto pasado Karely reveló que esperaba a su primer bebé/IG:@karelyruiz |

Fue en agosto pasado cuando la regiomontana sorprendió a todo el mundo al anunciar que estaba embarazada de su primer bebé, generando expectativa entre el público tanto por el hecho en sí como por saber quién es el papá de su hija, a la que ha anunciado que llamará Madisson.



Una vez resuelto el misterio del papá de su hija, quien no es otro más que su novio desde hace años llamado Jhon Echeverry, sus fans han seguido de cerca el embarazo de Karely, mismo que ha presentado algunas complicaciones que ella misma ha compartido.

Fue durante un live que la influencer se sintió mal/IG: @karelyruiz|



En un reciente live, Karely Ruiz alertó a sus seguidores al expresar algunos malestares que comenzaron a presentarse. “Ya no aguanto se los juro, que difícil es el embarazo, ya no me deja respirar. Quiero hacer del baño y no puedo”, mencionó la influencer, al mismo tiempo que le pedía a su pareja que abriera las ventanas porque se sentía sofocada.

¿Qué le pasa a Karely Ruiz? pic.twitter.com/eTQxjOFi8n — Juan (@DeTodoUnPoco677) December 26, 2024



A ello hay que sumarle que en días previos, mediante otras publicaciones en redes sociales, Karely Ruiz llorando comentó que “es muy difícil estar embarazada”, al sufrir de intensos dolores que le generó una severa infección.



“ Ahorita traigo una infección horrible en la orina; me siento muy mal, muy cansada”, comentó.

