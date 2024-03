Kate Middleton, la princesa de Gales, revela que padece cáncer

En las últimas semana había todo un misterio entorno a la salud de Kate Middleton, hasta hoy que ella misma reveló que le diagnosticaron cáncer cuando se sometió a una cirugía de abdomen.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, reveló.

Kate Middleton recibe quimioterapia

La Princesa de Gales publicó un video donde explicó lo que está viviendo y tras su enfermedad se someterá a un tratamiento para recuperarse.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, afirmó.

Kate Middleton pide privacidad

La esposa del Príncipe William declaró que le ha tomado tiempo recuperarse de su cirugía abdominal, por eso no ha estado expuesta al público y no sabe cómo terminar de explicarle a sus hijos que está enferma.

"William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis (sus hijos) de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, mencionó.

Por último, Kate pide a la gente que comprenda lo que están viviendo como familia y les den el espacio necesario para terminar en privacidad su tratamiento.

“Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, concluyó.

