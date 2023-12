¿Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja se burlaron de sus seguidores?

Desde hace unas semanas, estuvo circulando un video donde supuestamente Juan de Dios Pantoja engañó a su pareja Kimberly Loaiza, pues era grabado por otra mujer mientras dormía.

Pero ahora resulta que todo eso fue montado por la pareja para demostrar a sus seguidores que es muy fácil engañarlos con todo lo que se publica en las redes sociales.

Juan de Dios usó a su esposa

Por medio de un video, el youtuber explicó que convenció a su esposa para fingir todo e impulsar el último tema de la cantante.

“A Kim la convencí porque de todas maneras ella ya se quería retirar desde tiempo, así que no tiene nada que perder, literalmente ella por sin no va ver comentarios de haters porque no va a estar en redes… (los haters) ellos no entienden entre vender la distribución de un disco o firmar con una disquera, siempre supe que eran tontitos pero no pensé que tanto”, expuso en un video.

Kimberly anuncia arrepentida su retiro

Por su parte, Kimberly Loaiza usó su canal de YouTube para contar que todo lo que hicieron fue mentira y parte de una estrategia de marketing ahora que había firmado para un disquera.

“Perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie, yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de Juan de Dios le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión que, como ya les dije, la tomé hace tiempo. Sé que me dejé llevar y no debí participar, y sé que en este punto no me van a creer nada. Si no me quieren creer, están en todo su derecho. Pero igual, yo estoy cumpliendo con decirles: que ustedes duden de mi palabra es producto de mi error por participar en esta estrategia, y lo acepto” dijo.

La cantante, al borde del llanto, también afirmó que de ahora en adelante dejará de lado sus redes y canal para dedicarse de tiempo completo a su familia y lo último que hará será sacar una edición deluxe de algunas de sus primeras canciones para luego armar una gira en 2024.

Los fanáticos no los perdonan

Ante sus declaraciones, los seguidores de la pareja se mostraron molestos por el engaño con tal de seguir vigentes y de vender sus canciones.

“Y creyeron que sería bonito mentir tan descaradamente, la mayoría de sus fans son niños que creían en ustedes, ahora ya no pueden ni creer en nadie”, “El más hambreado de fama de la industria” o “Dice que Kim no tenía nada que perder, osea que para él que su esposa haya perdido credibilidad le parece normal”, fueron parte de los comentarios.

