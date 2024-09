Kirén Miret, productora de La Casa de los Famosos, denuncia amenazas de muerte en su contra

Esta última edición de La Casa de los Famosos ha dado mucho de qué hablar, más malo que positivo, pero a final de cuentas tiene mucho rating.

Tras la salida de Adrián Marcelo, el mismo público se ha empezado a dividir y el ambiente ha estado muy tenso, a tal grado que ya hasta le afecto a la productora ejecutiva del reality.

Impacta el rating de LCDLF

En entrevista para W Radio, Kirém Miret empezó por contar que el programa ha tenido un impacto muy grande, ya que los videos que suben tienen suman más de 6.5 mil millones de visitas.

La empresaria fue cuestionada sobre si tiene algo que ver con lo que pasa adentro y del actuar de los concursantes, a lo que negó que meta mano y cada participante es responsable de lo que hace y dice.

“Cada persona que entra a esa casa sabe de antemano que son responsables de sus actos. Es importante decir que nosotros no tenemos injerencia sobre lo que ellos digan, y una vez que salgan tendrán que respaldar sus dichos y sus actos… Además, nosotros no tenemos injerencia sobre quién sale o quién se queda en la casa”, comentó.

Kirén Miret recibe amenazas

Por último, Kirén Miret se dijo sorprendida porque el juego pasó de algo divertido a formas más agresivas donde ella también ha experimentado amenazas de muerte porque se filtró su número de celular.

"En efecto, me han tocado amenazas de toda índole, a mi persona, a mi negocio. Amenazas de muerte que no me asustan en lo personal, pero me parece de mucha injusticia que un programa tenga que destapar esto porque me pasó a mi”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CASA DE LOS FAMOSOS: TODOS LOS HABITANTES ESTÁN NOMINADOS