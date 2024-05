La canción de Ángela Aguilar que revela la violencia que vivió por parte de una pareja

El crecimiento de Ángela Aguilar dentro de la música ha sido muy rápido y se ha colocado en el gusto de la gente. Además, que su simpatía ha conquistado a todos.

Al venir de una familia de grandes cantantes, la joven intérprete se ha preparado en todos los sentidos para poder crear sus canciones y, lo más importante, es que compone algunos de sus temas.

¿Ángela Aguilar sufrió violencia de pareja?

Dentro de su inspiración ha contado en sus letras algunas vivencias donde le han roto el corazón, pero ha sanado esos malos momentos al convertirlos en música, como fue el caso de la canción ‘Mis Amigas las Flores’.

En el tema Ángela narra la violencia que sufrió con una pareja, pues luego de pasarla mal, su novio le llenaba la casa de flores para pedirle perdón.

“Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”, mencionó dentro de una entrevista de hace tiempo que están reviviendo sus fans.

Ángela Aguilar queda marcada

La cantante dijo que su caso se lo contó a una amiga, entonces cuando estaba triste y volvía a tener un problema con el novio, ella le decía que la visitaría para sentirse mejor, pero le decía que no, pues ahí tenía a sus amigas la flores y es como nace el nombre de la canción.

La hija de Pepe Aguilar señaló que no dejó que su exnovio le quitara lo bello de los flores y más porque mi “abuela se llama Flor Silvestre, yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda, las flores han significado mucho en mi vida".

