Pepe Aguilar se lanza contra Bad Bunny: “Está regüey, no lo debió de haber hecho”

Hace dos semanas Bad Bunny ofreció un concierto en Estados Unidos donde decidió salir montando un caballo, hecho que fue criticado por la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (Peta, por sus siglas en inglés) ya que alegaban que el animal estaba estresado.

Al respecto, Pepe Aguilar detalló que el equino en ningún momento estuvo en riesgo, pero sí el cantante de urbano pues se vio que no sabía montar y se podría caer.

“Sobre Bad Bunny opino que está regüey no lo debió de haber hecho porque no sabe montar y se vio mal y metió un caballo qué sepa Dios...”, mencionó.

Pepe Aguilar también se lanza contra Peta

En entrevista, el artista de regional mexicano aprovechó para decirle a Peta que no invente cosas en cuestión de caballos, pues el animal que estuvo en el show del Conejo Malo se veía tranquilo.

“El caballo no se puso nervioso, estaba más tranquilo que nosotros cuatro ahorita. Los de Peta, con todo respeto, tienen que saber a qué meterse porque ese caballo no tenía ninguna bronca. ¿Se metieron a la cabeza del caballo para sentir los nervios que sentía por el humo, el aire y la arena que estaba en ese momento? ¡Por favor, hombre. No digan payasadas!”, declaró.

Pepe Aguilar asegura que Bad Bunny estuvo en peligro

El padre de Ángela Aguilar reiteró que el equino nunca estuvo en riesgo, caso contrario con Bad Bunny que pudo lastimarse al montar el caballo.

“Bad Bunny tiene problema porque no sabe montar y se vio pésimo. El único que estuvo en riesgo ahí fue él, no había nadie más en riesgo más que él”, finalizó.

