Ángela Aguilar salta por Danna Paola ante críticas por elegir España que México

Si alguien conoce de la 'cancelación' en redes sociales es Ángela Aguilar, pues la última vez que dijo que era 25 por ciento argentina fue criticada por mucho tiempo.

Por eso ahora que salió la polémica con Danna Paola donde dijo que prefiere España antes que México, la cantante salió a su defensa por ser su amiga y por defender el papel de la mujeres trabajadoras.

Ángela Aguilar, cansada de la crítica

“Danna es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas, yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta”, expuso en entrevista.

Ángela Aguilar también se dijo harta de los ataques de las personas en redes sociales, pero sabe cuál es su camino por eso las críticas no le importan o trata de evitarlas.

“Es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí”, declaró.

Ángela Aguilar acepta errores

Por último, la integrante de la dinastia Aguilar reconoció que en su corta carrera ha cometido varios errores, pero son normales cuando a penas eres una persona de 20 años.

“Yo tengo 20 años, la gente a los 20 años está entrando a la universidad o está apenas escogiendo su carrera, yo llevo cantando desde los 8 años, lo único que pasa es que a ustedes los ven sus vecinos y a sus amigos, y a mí me critica todo el mundo”, finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: INTENTAN CONQUISTAR A LA CAJERA DEL OXXO, PERO NO SE DEJA SORPRENDER