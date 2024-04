VIDEO: Intentan conquistar a la cajera del Oxxo, pero no se deja sorprender

Alejandra Silva, mejor conocida como la ‘Dua Lupita’ en TikTok, reveló un video donde un hombre trata de conquistarla por tener su propio negocio, que es de carretillas.

Cuando la cajera del Oxxo estaba mostrando unos productos que recién le habían llegado, la voz de un hombre la interrumpe porque quiere pagar algunas cosas.

Tratan de ligar a cajera del Oxxo

Al reconocerla, el señor le dice que la conoce porque su hija ve sus videos y la empieza a cuestionar si sus producciones en redes sociales ya le dejan dinero, a lo que ella responde que todavía no mucho.

“Pues cuando ocupes, tú nada más dime, aunque me veas todo chamagozo, soy contratista, manejo albañiles, tengo mis carretillas propias y el Chevy azul que está afuera”, le dijo el hombre con el objetivo de conquistarla, pero la tiktoker lejos de impresionarse se empezó a sentir incómoda.

Al final, Alejandra le dio su cambio para que se fuera, pero él insistió en ofrecerle su ayuda, a lo que la influencer del Oxxo empezó a hacer caras de disgusto por tratar de ligarla: "Jajaja. Me esfuerzo mucho para no reírme cuando me tiran la onda", mencionó.

